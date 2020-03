Ufficiale il rinvio causa Coronavirus della 65esima edizione dei David di Donatello

Il mondo del cinema è tra quelli che stanno maggiormente risentendo dell'emergenza Coronavirus: le ultime, inevitabili disposizioni preposte dal Governo hanno infatti non solo decretato la chiusura momentanea delle sale cinematografiche, ma anche il rinvio di eventi come i David di Donatello.

La sessantacinquesima edizione del prestigioso premio riservato al cinema italiano era prevista per il prossimo 3 aprile, data per la quale però difficilmente si sarà definitivamente usciti dalla situazione d'emergenza attuale (non a caso il decreto ha disposto la chiusura dei cinema proprio fino a quella data, in attesa di successivi aggiornamenti).

La decisione dell'Accademia del Cinema Italiano è stata dunque presa in collaborazione con Raiuno, che avrebbe dovuto trasmettere l'evento, e prevede il rinvio dei David di Donatello al prossimo venerdì 8 maggio, nella speranza che nell'arco dei prossimi due mesi l'emergenza Coronavirus possa dirsi definitivamente superata.

Servirà attendere altri due mesi, dunque, per conoscere i nomi dei vincitori: ricordiamo che tra le nomination come Miglior film a questi David di Donatello figurano film come Martin Eden, La Paranza dei Bambini, Il Traditore, Pinocchio e Il Primo Re, con i rispettivi registi (Pietro Marcello, Claudio Giovannesi, Marco Bellocchio, Matteo Garrone e Matteo Rovere) a contendersi invece il David per la Miglior regia.