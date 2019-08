Titolo ufficiale e nuovi dettagli sul il film di Phineas e Ferb in arrivo su Disney+

Ieri è stata la giornata di Disney+ al D23 Expo e oltre ai prodotti Marvel, Star Wars e Pixar la Casa di Topolino ha dato spazio anche per il film dedicato a Phineas e Ferb.

Phineas and Ferb The Movie: Candance Against the Universe, questo il titolo ufficiale della pellicola che doveva debuttare al cinema già nel 2012, è ambientato nella timeline della serie originale creata da Dan Povenmire e Jeff "Swampy" Marsh e seguirà i due fratelli in una missione di recupero per salvare la sorella, che è stato rapita dagli alieni e ora vive in un lontano pianeta utopico "senza fratelli".

In calce alla notizia potete trovare il fantastico logo ufficiale del film, che debutterà in esclusiva su Disney+ nel corso del 2020. Come riporta Variety, inoltre, sulla piattaforma streaming sarà disponibile dal lancio anche tutta la serie originale di Phineas e Ferb.

Faranno ritorno nel cast originale Ashley Tisdale nei panni di Candance Flynn, Vincent Martella in quelli di Phineas e Caroline Rhea nel ruolo della loro madre, Linda; ci saranno anche Dee Bradley Baker, Alyson Stnore, Maulik Pancholy, Bobby Taylor, Olivia Olson e Tyler Mann. David Errigo Jr. infine darà la voce a Ferb Fletcher.

Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alle altre novità sul catalogo di Disney+ e al trailer di The Mandalorian, la serie di Star Wars in arrivo il 12 novembre con l'esordio della piattaforma.