Ufficiale: Michael Fassbender nel cast di Kung Fury 2!

Ricordate il (folle) progetto didal titolo Kung Fury ? Sandberg aveva chiesto fondi tramite una campagnae, in poco tempo, ne ha ricevuti a sufficienza per realizzare il folle cortometraggio che è stato visto da oltre 40 milioni di persone in tutto il mondo.

Mica male per un corto! Tanto che il suo autore, David Sandberg, aveva annunciato la realizzazione di un sequel, attesissimo dagli appassionati della rete. Ed oggi è stato annunciato ufficialmente l'ingresso niente di meno che di Michael Fassbender (X-Men: Apocalisse) all'interno della pellicola; non è chiaro il ruolo che andrà a ricoprire il popolare attore ma è chiaro che Sandberg ha fatto il colpaccio riuscendo ad ingaggiare una star hollywoodiana come Fassbender!

L'attore non sarà solo in questa nuova avventura. Dovrebbe tornare, come di consueto, David Hasselhoff, già presente in un cameo all'interno del primo episodio di questa nuova saga. Le riprese del progetto sono previste quest'estate ma non è stato reso noto quando verrà reso disponibile.

Kung Fury è una divertente ed esilarante action comedy stile anni '80 che include Dei, nazisti e persino robot giganteschi. Tra folli corse in auto e - chiaramente - kung fu, Kung Fury è un must see per gli appassionati.