Ufficiale: Metro 2033 diventerà un film, uscirà nel 2022

Variety riporta in esclusiva che la case di produzione russe TNT-Premier Studios, TV-3 Channel e Central Partnership Film Company si sono unite per produrre un film basato sul romanzo di fantascienza Metro 2033, scritto dall'autore Dmitry Glukhovsky.

Come i lettori di Everyeye di certo sapranno il libro ha ispirato anche una celebre saga videoludica di grande successo, ma secondo Vatiery il film sarà un adattamento del romanzo e non dei videogame. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno, con un'uscita fissata in Russia per l'1 gennaio 2022.

Il regista e il cast devono ancora essere annunciati, ma i diritti esclusivi per il film saranno detenuti da Gazprom Media. Valery Fedorovich, uno dei produttori del film, ha dichiarato: "Il libro di questo autore russo è diventato famoso in tutto il mondo ed è inserito nel codice culturale dei fan e dei videogiocatori di fantascienza di tutto il pianeta. Per noi e Gazprom Media Holding, questo è un progetto da sogno, il film più ambizioso e su larga scala che abbiamo mai prodotto. Intendiamo investire una somma senza precedenti nella produzione e promozione di questo film sia in Russia che all'estero".

L'universo post-apocalittico di Metro 2033 include la trilogia originale di Glukhovsky - composta da Metro 2033 e i suoi sequel Metro 2034 e Metro 2035 - e diversi videogiochi per PС, Xbox, PlayStation che sono diventati successi in tutto il mondo. Il primo romanzo della serie è stato tradotto in 40 lingue, con oltre cinque milioni di copie vendute.

Questo sarà il primo adattamento cinematografico del lavoro di Glukhovsky, che ha dichiarato:

"Metro 2033 è il mio primo romanzo. Ha avuto un ruolo molto speciale nella mia vita e, nonostante abbia ricevuto numerose offerte per adattarlo sullo schermo, le ho rifiutate per oltre 10 anni. In Russia, non ho visto nessun produttore in grado di realizzare un buon adattamento cinematografico di questo libro. Sembrava impossibile. Ma ora ho finalmente incontrato una squadra a cui posso affidare Metro. Le nostre ambizioni si sono rivelate simili: creare un film di successo di livello mondiale e stupire anche coloro che hanno letto la trilogia e la conoscono a memoria. Per non deluderli, sono pronto a diventare un produttore creativo del film e contribuire a crearlo con i miei consigli e le mie decisioni."

