Ufficiale, Matrix 4 si farà! A bordo anche Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Lana Wachowski

Sì, avete capito bene: la realizzazione di un quarto capitolo per la saga cinematografica di The Matrix è ufficiale. Non solo, ma il film vedrà anche il ritorno di Neo e Trinity, assieme a una delle ideatrici del progetto originale, Lana Wachowski.

Le voci di un possibile sequel si stavano facendo sempre più insistenti (anche se si ipotizzava l'assenza delle creatrici originali), e i fan della saga non hanno mai smesso di sperarci.

Adesso Variety rivela in esclusiva che è stata confermata la produzione di Matrix 4, che sarà scritto, diretto e prodotto da Lana Wachowski.

"Non potremmo essere più entusiasti di entrare nuovamente nel mondo di The Matrix con Lana" ha dichiarato Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group "Lana è una vera visionaria - una regista creativa, originale ed eccezionale - e siamo elettrizzati di averla come sceneggiatrice, regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix".

"Molte delle idee che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà, adesso sono ancora più rilevanti. Sono davvero felice di avere questi personaggi di nuovo nella mia vita, e sono grata di avere un'altra opportunità per lavorare con i miei brillanti amici" ha affermato la Wachowski, che è affiancata, in fase di scrittura, da Aleksander Hemon e David Mitchell.

Ma a tornare saranno anche gli attori Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che riprenderanno rispettivamente il ruolo di Neo e Trinity.

La pellicola, la cui produzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2020, verrà prodotta e distribuita da Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.