Ufficiale! Liu Yifei sarà Mulan nell'adattamento in live-action della Disney

Con le riprese fissate per gennaio, è chiaro che la Walt Disney Pictures doveva trovare il prima possibile la suain live-action. E ilconferma che la ricerca si è ufficialmente conclusa.

L'attrice Liu Yifei ha ottenuto il ruolo di Mulan in questo adattamento cinematografico in live-action che porterà la firma della regista Niki Caro.Yifei è soprannominata la "Fairy Sister" dal pubblico cinese ed ha preso parte a numerosi drammi televisivi in tutti questi anni, oltre che a film come L'Impero Proibito con Jackie Chan e Jet Li e Outcast - L'ultimo templare, al fianco di Nicolas Cage.

Mulan, uscito nel 1998, adattava sul grande schermo la leggenda di Hua Mulan, una donna guerriera che si travestiva da uomo per prendere il posto del padre nell'esercito.

Come nel cartoon originale, ci è stato assicurato dalla Disney che anche in questa versione live-action le canzoni non mancheranno.

Lauren Hynek e Elizabeth Martin si stanno occupando della sceneggiatura; Chris Bender e J.C. Spink saranno i produttori. Il film uscirà nelle sale cinematografiche nel 2019.





Mulan è solo l'ultimo dei film in live-action sviluppati dalla Disney. Tra i progetti in cantiere segnaliamo anche Cruella, Peter Pan, La Spada nella roccia e La Sirenetta.