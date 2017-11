Ufficiale! La Fox dà il via libera ad Assassinio sul Nilo

Mentre la divisione italiana della Fox annuncia l'uscita anticipata nelle sale - per il 30 novembre - di, la major americana ne annuncia il suo "sequel",

Come svelato dal The Hollywood Reporter, la Fox ha dato il via libera ufficiale alla nuova trasposizione cinematografica di Assassinio sul Nilo, con Michael Green (Logan - The Wolverine, Blade Runner 2049), già sceneggiatore di Assassinio sull'Orient Express, nuovamente a bordo del progetto per scrivere lo script.

Attualmente non è ufficiale il ritorno di Kenneth Branagh, ma il THR ha affermato che dovrebbe tornare quasi sicuramente sia nei panni di Hercule Poirot e sia in veste di regista del progetto.

Nel romanzo di Agatha Christie del 1937, Poirot - in vacanza in Egitto - finisce per investigare su un omicidio frutto di un triangolo sentimentale. Assassinio sul Nilo è già stato adattato per il grande schermo nel 1978.