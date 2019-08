UFFICIALE! Kit Harington sarà Black Knight negli Eterni di Chloe Zhao

Svelato prima del previsto il mistero che circondava il recente ingaggio di Kit Harington nel Marvel CInematic Universe, perché direttamente dal palco del D23, nel corso del panel Walt Disney Studios, è stato annunciato che la star di Game of Thrones vestirà i panni nientemeno che di Black Knight negli Eterni di Chloe Zhao.

Sul palco sono saliti tutti gli attori del film, da Richard Madden ad Angelina Jolie, per parlare un po' dei loro personaggi e mostrare i costumi di scena, con un Kumail Nanjiani decisamente pompatissimo, molto più del solito per il ruolo di Kingo. Ad ogni modo, nel corso della presentazione, è stato reso noto che Harington vestirà i panni di Dane Whitman, ultima iterazione fumettistica de Il Cavaliere Nero, personaggio strettamente legato a Capitan Bretagna, che a questo punto potrebbe arrivare in futuro veramente nel MCU.



Chi è il Cavaliere Nero, comunque? Un personaggio creato da Stan Lee appartenente al ciclo fumettistico britannico e dotato di curiosi poteri. È strettamente correlato al ciclo arthuriano e al mondo della magia, quindi a Merlino. Quella di Whitman è l'ultima incarnazione conosciuta del personaggio, che probabilmente subirà dei cambiamenti per essere correlato agli Eterni.



Di base, Whitman è buono, ma le precedenti iterazioni del personaggio hanno anche intrapreso percorsi negativi, il che significa che potrebbe essere inizialmente uno dei cattivi nemici degli Eterni. Il fatto che Harington sia nel cast significa che si riunirà al "fratello Stark" Richard Madden.



L'uscita nelle sale è prevista per il 6 novembre 2020.