È questo il titolo ufficiale di Jumanji 3 con Dwayne 'The Rock' Johnson?

La post-produzione dell'atteso Jumanji 3 è ormai cominciata da un paio di settimana, dopo che The Rock aveva annunciato la fine della produzione del sequel di Benvenuti nella Giungla diretto da Jake Kasdan, ed è in queste ore grazie ad Alberta Film Ratings che potrebbe essere trapelato il titolo ufficiale del progetto.

Il precedente capitolo con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan si era rivelato un enorme successo al boxoffice, sfiorando di pochissimo il miliardo di dollari (962 milioni nel mondo), cosa che ha spinto la Sony Pictures ha mettere immediatamente in sviluppo un terzo film della saga con lo stesso gruppo di protagonisti.



Dopo un anno e mezzo tra pre-produzione, riprese e l'inizio della fase di montaggio ed editing, adesso Jumanji 3 è pronto a svelare un po' più di carte, anche se indirettamente, perché a quanto sembra - come spiegavamo - attraverso l'assegnazione del rating al film potrebbe essere stato rivelato il titolo del terzo capitolo, che potrebbe chiamarsi Jumanji: The Next Level.



Tenendo conto dell'evoluzione da gioco da tavola a videogioco, il titolo appare quanto mai calzante sia per una questione di coerenza con le atmosfere e le intenzioni del film, sia perché si tratta di qualcosa di presumibilmente più grande di Benvenuti nella Giungla, un'avventura molto più sparpagliata e divisa in zone diverse dalla sola giungla.



Jumanji 3 è atteso nelle sale italiane il prossimo 1° gennaio 2020.