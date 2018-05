Ufficiale: IP man 4 si farà e Donnie Yen dice che sarà il migliore dei 4!

Donnie Yen ha pubblicato una foto della sceneggiatura di Ip Man 4 usando i social network. Si vede infatti, nel post che vi riportiamo, l'immagine dello script.

Inoltre, Yen stesso ha dichiarato di aver parlato con il direttore del franchise, Wilson Yip, che gli ha assicurato che questo film sarà il migliore tra quelli visti finora.

Non abbiamo per il momento alcun dettaglio su quale sarà la storia narrata, ma la sua vita è stata incredibile: è stato il maestro di Bruce Lee. Date pure un'occhiata al post e anche ad uno dei video dei film precedenti, come promemoria.

"Ip Man 3 è ambientato a Hong Kong nel 1959. Ip Man è ormai universalmente considerato come il maestro detentore del vero wing chun, ed è amato e rispettato da tutti. Con il figlio maggiore trasferitosi a Foshan per studiare, l'uomo continua la sua tranquilla esistenza con l'amata moglie e il figlio più piccolo, studente della vicina scuola elementare. Proprio la struttura viene presa di mira dagli interessi espansionistici del losco uomo d'affari afroamericano Frank, e Ip Man si troverà, insieme ai suoi allievi, a difendere alunni e professori dai tentativi di violenza e ritorsione messi in atto dagli uomini del boss. A dargli inizialmente manforte, oltre all'ispettore di polizia e suo vecchio amico Fat Po, vi è anche Cheung Tin-chi, padre di un altro dei bambini della scuola e aspirante maestro di arti marziali. Proprio le ambizioni di emergere in un campo nel quale Ip Man è considerato quasi una figura divina, spingeranno però Cheung a sfidarlo per decretare chi tra i due è veramente il migliore."