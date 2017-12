Ufficiale! Il trailer di Avengers: Infinity War è il più visto di tutti i tempi su YouTube

Avengers: Infinity War è uno di quei film, come Star Wars, per dirne una, la cui attesa è paragonabile solo a quella dei bimbi per il Natale, forse. Comunque la si pensi, il trailer delè diventato ufficialmentesu YouTube!

E' tempo di record a casa Marvel Studios! Il trailer di Avengers: Infinity War si piazza al primo posto su YouTube come più visto di sempre, scavalcando quello dell'altrettanto anticipato Star Wars: il Risveglio della Forza, che si piazza adesso in seconda posizione, con poco meno di 100 milioni di visualizzazioni.

Il terzo capitolo dell saga sui Vendicatori arriverà in sala in Italia ad Aprile 2018 e il trailer, che era attesissimo, ha segnato il record di 100,018,171 di visualizzazioni, cifra che sale ad ogni refresh della pagina di YouTube!

Riguardo questa pellicola e la successiva, Avengers 4, i due registi, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno dichiarato al San Diego Comic-Con:

"Sono tutti molto grossi (i film). E' importante per entrambi i film sugli avengers, il 3 e il 4, che siano ben diversi l'uno dall'altro. Devono avere toni diversi, narrazioni diverse e anche diversi modi di sorprendere il pubblico. Abbiamo lavorato molto duramente insieme agli scrittori, Christopher Markus e Stephen McFeeley per assicurarci che la struttura e il tono dei due film fossero completamente diversi."

Il cast: "Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winstone Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin."

La sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."