UFFICIALE! Il primo trailer di Avengers: Infinity War uscirà domani. Il teaser poster

Ieri un tre sorridente e sornione e poche ore fa un due lasciavano pensare all'imminente arrivo del primo, agognato trailer ufficiale di Avengers: Infinity War , ma ecco che adesso ihanno confermato il tutto con un video dedicato al supremo hype e ai fan: il filmato sbarcherà online domani!

Non è ancora chiaro se sarà lo stesso mostrato al San Diego Comic-Con questa estate o se sarà una versione montata appostitamente daccapo, ma una cosa è certa: domani vedremo finalmente in azione i vendicatori uniti in una primo footage, che speriamo (ma dai rumor sarà così) possa mostrare anche il Thanos di Josh Brolin, il villain che gli Avengers dovranno affrontare per impedirgli di recuperare le Gemme dell'Infinito.



Inoltre, quasi in contemporanea, Tom Holland, interprete di Spider-Man, ha condiviso via Instagram una storia che mostra il primo teaser poster ufficiale del film, la classica A degli Avengers questa volta ovviamente viola, dedicata al colore di Thanos. Sostanzialmente ci mostra il nuovo e defintivo logo ufficiale, con la A degli avengers incastonata anche nella scritta Infinity War.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War vedrà nel cast -tra gli altri- anche Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Paul Rudd, Chris Pratt e Chadwick Boseman, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.