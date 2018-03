UFFICIALE! Henry Cavill si rasa i baffi! Guardate il commovente video d'addio...

L'Uomo d'Acciaio del DC Extended Universe,ha usato i social media per dire addio ai suoi controversi e magnifici baffi, che tanti disastri hanno causato in giro per il mondo.

E' sul suo account personale Instagram che Cavill ha inaugurato la "fine di un'era" e ha dato addio ufficialmente ai suoi baffi. Il video funge da epitaffio per i famigerati peli sul viso, e Cavill ricorda il tempo trascorso con i suoi baffi mentre scherza sull'uso del CGI in Justice League.

Mentre il video non è solo un "commovente tributo", ma anche un omaggio a ciò che è stato, Cavill non è l'unico membro del cast e della troupe di Justice League ad essersi divertito per via di questi baffi; il regista Zack Snyder e alcuni membri del cast - Ezra Miller e Ray Fisher - hanno scherzato non poco sulla "sezione di peli del volto di Henry".

A molti fan è piaciuta l'ultima apparizione dell'Uomo d'Acciaio nel DC Extended Universe e le voci sul fatto che l'attore possa tornare nel ruolo molto prima del previsto iniziano a farsi insistenti.

Comunque, nella caption di Cavill, lui scrive, mentre si mostra nell'atto di radersi, abbandonando i suoi baffi: "Rasati, ma non dimenticati."

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.

Justice League, diretto da Zack Snyder e completato in corso d'opera da Joss Whedon, vede nel cast Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di The Flash, Jason Momoa nei panni di Aquaman e Ray Fisher nei panni di Cyborg.

