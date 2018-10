Ufficiale: DiCaprio e Scorsese ancora insieme in Killers of the Flower Moon

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese torneranno a lavorare insieme nell’adattamento cinematografico di Killers of the Flower Moon, prodotto dalla Imperative Entertainment.

La storia è ambientata nel 1920, le persone più ricche del mondo facevano parte della tribù Osage Indian Nation in Oklaoma. Dopo che il petrolio venne scoperto sotto la loro terra infatti, iniziarono ad andare in giro con l'autista, a costruire palazzi sfarzosi, a mandare i figli a studiare in Europa. Poi, uno dopo l'altro, i membri della Osage iniziarono ad essere uccisi. La famiglia di una donna della Osage, Mollie Burkhart, divenne il primo bersaglio. I suoi parenti vennero uccisi o avvelenati. Ed era solo il principio, poiché molti altri membri della tribù iniziarono a morire in circostanze misteriose. A questo punto, la neonata FBI prese in mano il caso e scoprì la cospirazione in quello che rimane uno crimini più mostruosi della storia americana.

L’adattamento è stato scritto da Eric Roth e Scorsese sarà anche produttore insieme alla Imperative di Dan Friedkin, Bradley Thomas, alla Sikelia di Emma Tillinger Koskoff e alla Appian Way Productions dello stesso DiCaprio.

Il film si basa sull’omonimo libro di David Grann. “Quando ho letto il libro - ha dichiarato Scorsese in un comunicato - l’ho immediatamente iniziato a vederlo nella mia mente - le persone, i set, l’azione - e sapevo di doverlo trasformare in un film. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Eric Roth e di ritrovare Leo DiCaprio per portare questa inquietante storia americana sullo schermo”.

Killers of the Flower Moon sarà la sesta collaborazione tra Scorsese e DiCaprio, dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street, quest’ultimo del 2013.