Titolo ufficiale, prima descrizione e cast del nuovo film di Christopher Nolan!

E' l'autorevole Deadline a rendere noto il titolo del nuovo e attesissimo progetto di Christopher Nolan. Warner Bros. ha infatti confermato ufficialmente che le riprese di Tenet, titolo che potrebbe essere tradotto in "principio", "dogma" o "canone", sono ufficialmente iniziate.

Per quanto riguarda il cast, il report rivela che ai già confermati Robert Pattinson, John David Washington ed Elizabeth Debicki si uniranno niente di meno che Michael Caine, Kenneth Branagh Dimple Kapadia, Aaron Taylor Johnson e Clément Poésy.

Il film, che firmerà il ritorno di Nolan dopo il grande successo di Dunkirk, descritto come un epico film d'azione incentrato sul mondo dello spionaggio internazionale. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista (Pattinson l'ha definita "irreale") e le riprese del film verranno svolte in ben 7 paesi diversi.

Prodotto da Nolan ed Emma Thomas, con Thomas Hayslyp come produttore esecutivo, il team di Tenet sarà composto da Hoyte van Hoytema come direttore della fotografia, Jennifer Lame come montatrice - il regista ha interrotto la sua storica collaborazione con Lee Smith -, Nathan Crowley come production designer, Jeffrey Kurland come costume designer e Andre Jackson come supervisore agli effetti speciali.

In attesa di vedere le prima immagini ufficiali del film, vi ricordiamo che Tenet debutterà nelle sale il 17 luglio 2020.