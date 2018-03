UFFICIALE: Danny Boyle dirigerà Bond 25 e le riprese partiranno entro la fine dell'anno

Se avete seguito attentamente la vicenda sulla regia del nuovo film in cantiere su James Bond saprete allora che fin dallo scorso mese il regista premio Oscarera in lizza per dirigere il lungometraggio, sulla base di una sceneggiatura affidata alla penna di. Ebbene, dalle parole del regista giunge l’ufficialità della regia.

Lo scoop era stato lanciato alcune settimane fa da un insider di Deadline, il quale era venuto a conoscenza di un progetto alternativo a quello messo in stato di lavorazione da Neal Purvis e Robert Wade, entrambi già autori delle passate avventure con Daniel Craig. A quanto pare, però, la MGM e i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson avrebbero preferito accantonare questa prima strada ed accogliere le idee sviluppate dal regista e dallo sceneggiatore di Trainspotting.

Durante una speciale proiezione dello show televisivo Trust per FX, serie di cui ha curato la regia di ben tre episodi, Boyle ha dichiarato alla stampa che Bond 25 sarà il suo prossimo appuntamento di lavoro in agenda:

“Stiamo lavorando ad uno script al momento. E dipende tutto da questo a dirla tutta. Adesso sto lavorando sulla sceneggiatura scritta da Richard Curtis. Speriamo di iniziare le riprese in sei o sette settimane. Poi sarà la volta di Bond entro la fine dell’anno. Ora come ora stiamo lavorando su entrambi”.

Il regista non ha divulgato nessun dettaglio sulla piega che prenderà questo nuovo capitolo cinematografico con Daniel Craig, si è limitato semplicemente a confermare il team-up con il suo storico collaboratore John Hodge:

“Io e John Hodge abbiamo avuto un’idea e lui al momento è in fase di scrittura. Dipende tutto da come andrà. Sarebbe sciocco da parte mia svelare qualcosa”.

Verrà da chiedersi, a questo punto, se la tabella di marcia per la release nelle sale cinematografiche, fissata per l’8 novembre 2019, verrà rispettata o se sarà necessario posticipare la data di uscita come già vi abbiamo ipotizzato tempo addietro. Di certo, per adesso, sappiamo perlomeno per certo il nome del regista e dello sceneggiatore che si sta occupando dell’arco narrativo del film.