Ufficiale: Chris Columbus alla regia di Five Nights at Freddy's

Dopo tanti anni di sviluppo, il travagliato adattamento cinematografico di Five Nights at Freddy's trova finalmente il suo regista. Lo ha annunciato quest'oggi la, la quale si occuperà della produzione del film.

Con un tweet - che trovate qui sotto - la Blumhouse ha ufficialmente annunciato Chris Columbus come regista di Five Nights at Freddy's. Il regista si occuperà anche della sceneggiatura della pellicola, ha confermato lo studio. La Universal Pictures si occuperà della distribuzione cinematografica del film che, al momento, non ha una data di uscita fissata.

Nel popolarissimo videogame originale, il giocatore interpreta una guardia di sicurezza notturna il quale deve sopravvivere cinque notti nel ristorante del titolo dove degli animatronics si aggirano indisturbati alla ricerca di vittime.

Columbus è sicuramente famoso per aver diretto i primi due film della saga di Harry Potter per la Warner Bros., ma la sua carriera è piena zeppa di grossi successi e cult movie tra i quali Mrs. Doubtfire e Mamma ho perso l'aereo. Columbus ha anche prodotto numerosi successi commerciali e film di ogni tipo, cosi come ha curato numerose sceneggiature. In campo horror si è occupato di The Witch ed è sua la firma nello script dell'acclamato Gremlins.

Vi terremo aggiornati per qualsiasi aggiornamento sul film.