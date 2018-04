Ufficiale! Cathy Yan alla regia di Birds of Prey, spin-off della DC con Harley Quinn

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures sta sviluppando svariate pellicole con protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie, e tra questi c'è un adattamento cinematografico di Birds of Prey.

E a quanto pare è il progetto che ha la priorità assoluta per la DC Entertainment in quanto, svela il sito Deadline, la Warner avrebbe offerto la regia a Cathy Yan. Attualmente le trattative sono in corso, ma sembra più che probabile che la Yan finirà per accettare l'incarico diventando la seconda regista donna - dopo Patty Jenkins per Wonder Woman - e la prima asiatica alla regia di un film di supereroi.

La Yan è praticamente un'esordiente avendo diretto soltanto la pellicola indipendente Dead Pigs, che ha vinto il World Cinema Dramatic Award For Ensemble Acting al Sundance lo scorso gennaio; a quanto pare la presentazione della regista di Birds of Prey avrebbe colpito la Warner e Margot Robbie, interprete di Harley Quinn e produttrice della pellicola, avrebbe quasi imposto allo studio di affidare la regia ad una donna.

La pellicola è scritta da Christina Hodson (Bumblebee), attualmente ingaggiata anche per scrivere il film stand-alone su Batgirl, e dovrebbe vedere la Quinn unire le proprie forze con altre combattenti del crimine della DC quali Batgirl stessa, la Cacciatrice e Black Canary. Chiaramente nessuno di questi altre personaggi è confermato e non è chiaro con chi unirà le forze la Quinn cinematograficamente parlando.

A parte questo film, che dovrebbe entrare in produzione tra le fine dell'anno ed il prossimo, la Robbie reciterà nel sequel di Suicide Squad. Gli altri due progetti, titolati Joker vs. Harley Quinn e Gotham City Sirens al momento, svela Deadline, non sono una priorità per lo studio.