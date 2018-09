Ufficiale! Birds of Prey con Margot Robbie arriva nel 2020

Come previsto, il prossimo film in scaletta per la DC Entertainment sarà Birds of Prey, sorta di spin-off di Suicide Squad e ambientato nell'Universo Cinematografico della DC Comics.

La Warner Bros. Pictures ha fissato per il 7 febbraio 2020 la data di uscita di Birds of Prey, che sarà diretto da Cathy Yan. La pellicola sarà distribuita anche in IMAX; Margot Robbie, qui anche in veste di produttrice del film, tornerà a vestire i panni iconici di Harley Quinn nel film. Attualmente lo studio sta provinando svariate attrici per dare il volto agli altri personaggi del cinefumetto: Black Canary, la Cacciatrice, Renee Montoya e Cassie Cain.

La Robbie ha fortemente voluto un film sulle Birds of Prey dopo essersi innamorata dei personaggi femminili dell'Universo DC nel corso delle sue ricerche per interpretare la Quinn. L'attrice produrrà il film insieme a Sue Kroll e Bryan Unkeless.

Il progetto fu annunciato nel 2016 in seguito al successo commerciale di Suicide Squad ed è stato scritto da Christina Hodson. Inizialmente i rumor hanno indicato anche la presenza di Batgirl nel film ma sembra che il suo coinvolgimento sia stato smentito; il villain del cinecomic sarà Maschera Nera.

Questo non è l'unico progetto che segue Suicide Squad. Sono in preparazione Suicide Squad 2, che porterà la firma di Gavin O’Connor, ed un Joker vs. Harley Quinn per la regia del duo Glenn Ficarra-John Requa.