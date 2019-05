Ufficiale! Annunciato John Wick 4, c'è già una data di uscita fissata

Con circa 56 milioni di dollari al box-office in questo primo week-end di programmazione in USA, John Wick 3 - Parabellum si è dimostrato un gran successo per Lionsgate.

La pellicola diretta da Chad Stahelski con Keanu Reeves protagonista, è riuscita a spodestare il film-dei-record Avengers: Endgame dalla vetta dei più visti dopo quasi un mese di 'imbattibilità'. Ed è chiaro che con questo risultato, il passaparola positivo del pubblico e la performance nel mondo (si parla di 93.31 milioni di dollari), la Lionsgate è pronta a dare al personaggio interpretato da Reeves un altro film.

Oltre al serial The Continental, Stahelski aveva confermato la voglia di raccontare altre avventure con John Wick protagonista e, a quanto pare, grazie a questo incredibile successo, sia la Summit Entertainment che la Lionsgate sembrano essere d'accordo.

Per questo i due studios cinematografici hanno ufficializzato pochi minuti fa una data di uscita per John Wick: Chapter 4: la pellicola debutterà nei cinema statunitensi il 21 maggio 2021. Naturalmente Reeves tornerà a vestire i fortunati panni del personaggio mentre non è chiaro se Chad Stahelski tornerà in cabina di regia.

A questo punto non resta che attendere ulteriori informazioni nei prossimi mesi riguardanti questo quarto capitolo.