UFFICIALE! Akira, l'adattamento live-action di Taika Waititi uscirà a maggio 2021

Appena dieci giorni fa, un report trapelato in rete dava riprese dell'adattamento live-action di Akira previste per questa estate, e a quanto pare la news era veritiera, visto che oggi la Warner Bros. ha annunciato che il film diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, JoJo Rabbit) uscirà tra due anni.

La notizia arriva dopo lo slittamento al 2022 dell'adattamento cinematografico dei DC Super Pets, a quanto pare posticipati per fare spazio proprio a questo attesissimo progetto di cui si parla ormai da un decennio, passato tra decine di mani differenti ma finalmente pronto a vedere la luce con il folle regista di Thor: Ragnarok, Selvaggi in Fuga e What We Do in the Shadows.



L'uscita di Akira è stata dunque fissata per il 21 maggio 2021, pronto a combattere contro il giù attesissimo John Wick: Chapter 4, annunciato pochi giorni fa dalla Lionsgate dopo lo straordinario successo al boxoffice di John Wick 3 - Parabellum. Tra i produttori del live-action di Akira troveremo anche Leonardo DiCaprio, che sosterrà il film con la sua Appian Way. Non è chiaro se parteciperà in qualche modo, magari addirittura in uno dei due ruoli da protagonista.



Dite la verità: è un sogno che diventa realtà o no? Fatecelo sapere nei commenti.