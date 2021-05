Uefa Euro 2021: su Sky Cinema arrivano i film dedicato allo sport, da Stallone a Maradona

In occasione del debutto degli Europei di calcio UEFA 2021, la programmazione di Sky Cinema si arricchirà con un canale dedicato interamente ai film sportivi.

Da sabato 29 maggio a venerdì 11 giugno, su Sky Cinema Collection – Sport Movies sarà disponibile sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW: con questa nuova programmazione arriveranno oltre 50 film incentrati sull’adrenalina delle competizioni, sulle storie basate sui valori universali dello sport e sugli eventi legati ai protagonisti delle discipline più amate, da personaggi realmente esistiti o entrati nell’immaginario collettivo grazie al cinema.

Nella collection molti film dedicati al calcio, tra cui il cult di John Huston Fuga per la vittoria con con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé; il film-tributo al gioco del calcio e alla sua tifoseria Febbre a 90° con Colin Firth; gli imperdibili documentari Maradona by Kusturica di Emir Kusturica e il recente Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli .

Non possono mancare poi i film ambientati nel mondo della boxe, tra i quali The Fighter con Mark Wahlberg e Christian Bale, ovviamente la saga di Rocky Balboa con l'aggiunta di Creed - Nato per combattere, e poi ancora The Blind Side, Jerry Maguire, Ragazze vincenti, il recente Tornare a vincere con Ben Affleck, Borg McEnroe, Le Mans '66 - La grande sfida, The Karate Kid - La leggenda continua e le nuove visioni I calcianti (giovedì 3 giugno alle 21.15), Il mio amico Alexis (sabato 5 giugno alle 19.35) e The Keeper - La leggenda di un portiere (domenica 6 giugno alle 21.15).

Buona visione, e soprattutto buoni Europei 2021!