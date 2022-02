L'Ucraina chiede il boicottaggio del cinema russo: 'É un attacco al mondo civile'

L'Accademia del cinema ucraino, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, ha chiesto formalmente il boicottaggio del cinema russo. Una petizione diffusa su Change.org chiede infatti ai produttori e distributori cinematografici europei e internazionali di interrompere rapporti commerciali di qualunque tipo con la Federazione Russa.

"Lo scoppio della guerra in Ucraina è un attacco al mondo civile basato su un sistema democratico, un crimine commesso nel cuore dell'Europa . In un momento in cui le potenze mondiali stanno imponendo sanzioni economiche e politiche alla Federazione Russa, il Paese continua ad essere attivo nel campo culturale. In particolare, diversi film realizzati dalla Russia sono regolarmente ammessi ai programmi della maggior parte dei festival cinematografici mondiali e per la loro promozione vengono spese ingenti risorse".

La petizione afferma che questa attività non solo porta alla "diffusione di messaggi di propaganda e fatti distorti", ma "rafforza la realtà della cultura russa, la cultura dello stato aggressore, che ha scatenato una guerra ingiustificata e non voluta nell'Europa centrale. Anche la presenza stessa di film russi nel programma dei festival cinematografici mondiali crea l'illusione del coinvolgimento della Russia nei valori del mondo civile".

La lettera incoraggia il Consiglio Europeo ad escludere la Russia da Eurimages, il fondo europeo di sostegno al cinema che finanzia la produzione e l'esibizione di film indipendenti. Inoltre, chiede al Consiglio di porre fine a qualsiasi accordo di coproduzione con la Russia e di vietarle la partecipazione alla Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica. La petizione prosegue chiedendo ai festival internazionali di vietare l'ingresso ai film russi e ai produttori e distributori di ritirare qualsiasi attività di produzione dal suolo russo.

Intanto, Sean Peann è in prima linea in Ucraina. L'attore si trova di persona nella nazione europea proprio per raccontare in un documentario l'aggressione russa e la guerra che ne è scaturita.