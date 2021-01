UCI Cinemas mette a disposizione le proprie sale per la vaccinazione anti Covid

Con i cinema italiani chiusi almeno fino al prossimo 5 marzo, UCI Cinemas ha deciso di contattare le autorità sanitarie regionali e locali per mettere a disposizione le proprie multisale come centri di vaccinazione anti Coronavirus.

"Nonostante le multisale siano chiuse al momento, erano state riaperte al pubblico l'estate scorsa, con tutti gli sforzi necessari per implementare le misura di sicurezza, come il controllo dei flussi di accesso e di uscita per evitare assembramenti, il distanziamento sociale sia negli spazi comuni che negli auditorium, la presenza di dispenser di gel sanificante, ecc" ha dichiarato la compagnia (via Sky TG24). "Inoltre, le strutture possono essere adattate alle eventuali altre necessità specifiche che il processo di vaccinazione richiede. E' importante sottolineare che i cinema dispongono della capacità elettrica necessaria per gestire la cura dei pazienti e fornire l'energia richiesta dai congelatori per il mantenimento dei vaccini."

Il gruppo ODEON Cinemas, che comprende anche UCI, ha già firmato un accordo di questo tipo con le autorità sanitarie di diversi altri paesi europei. In Italia UCI conta 42 cinema con più di 400 sale di diversa capienza, sparse su tutto il territorio del paese, dunque si tratterebbe di un sostegno che andrebbe a toccare la maggior parte delle regioni.

Nella speranza che le sale possano ripartire proprio dal 5 marzo, Disney+ ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Raya and the Last Dragon che conferma l'uscita in quella stessa data (in USA il film sarà pubblicato in contemporanea al cinema e in Premier Access sul servizio).