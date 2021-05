UCI Cinemas, ecco l'elenco delle sale che riapriranno il prossimo 20 maggio!

I cinema italiani continuano gradualmente a riaprire le sale al pubblico: dopo un inizio alquanto titubante, con più di un esercente che ha preferito andarci con i piedi di piombo vista la situazione ancora piuttosto difficile, continua dunque a crescere il numero di schermi pronti a riaccendersi. A breve, ad esempio, sarà la volta di UCI Cinemas.

La nota catena può vantare un gran numero di sale sparse in tutta Italia, ma ha preferito attendere qualche settimana prima di annunciare ufficialmente la riapertura: già nei giorni scorsi UCI Cinemas aveva parlato di una riapertura prevista per metà maggio, con la data del 20 confermata oggi come quella ufficiale per la ripresa delle attività.

Dal prossimo 20 maggio torneranno dunque ad aprirsi al pubblico le sale Uci Alessandria, Uci Arezzo, Uci Bicocca, Uci Casoria, Uci Como, Uci Curno, Uci Ferrara, Uci Firenze, Uci Fiumara Genova, Uci Fiume Veneto, Uci Gioia del Colle, Uci Lissone, Uci Marcianise, Uci Meridiana Bologna Uci Certosa Milano, Uci Milanofiori, Uci Molfetta, Uci Orio, Uci Piacenza, Uci Porta di Roma, Uci Reggio Emilia, Uci Romaest, Uci Romagna, Uci Sinalunga, Uci Torino Lingotto, Uci Verona e Uci Luxe Palladio Vicenza e Uci Luxe Marcon Venezia.

Fate parte di coloro che hanno la fortuna di abitare nelle vicinanze di almeno una di queste sale o vi toccherà attendere ulteriormente? Fatecelo sapere nei commenti! Il cinema, comunque, comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.