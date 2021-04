UCI Cinemas annuncia riaperture da metà maggio! Ecco le modalità

L'annuncio che attendevamo da un tempo apparentemente infinito è arrivato nelle scorse settimane: dal prossimo 26 aprile le sale cinematografiche italiane potranno riaprire, tornando quindi ad accogliere, seppur con le dovute restrizioni, quel pubblico più che mai desideroso di tornare a godersi un film sul grande schermo.

In questo clima di cauta speranza arriva dunque l'annuncio di una delle catene più importanti del settore, vale a dire UCI Cinemas: il circuito che in Italia conta ben 43 strutture multiplex (per un totale di 440 schermi) riaprirà i battenti a partire da metà maggio, in ritardo quindi di qualche settimana rispetto alla data fissata dall'ultimo decreto.

"UCI Cinemas coglie questa occasione per comunicare ai clienti affezionati che la volontà è quella di riaprire presto i propri cinema e, nel corso delle prossime settimane, comunicare il piano di riapertura. Vogliamo offrire ai nostri clienti la miglior esperienza cinematografica possibile e desideriamo ringraziarli tutti per la loro pazienza e comprensione durante questo lungo periodo difficile e per tutti i messaggi di affetto che abbiamo ricevuto da parte loro" si legge nel comunicato della catena, che non specifica però una data precisa per la riapertura.

E voi, quanta voglia avete di tornare al cinema?