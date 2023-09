Uccidere Jigsaw è stato un errore? Parlano i produttori di Saw X

Machiavellico, Jigsaw è così umano da spiccare meno di altri temutissimi villain nel panorama horror internazionale: l'uomo, malato terminale di cancro, punisce nei modi più creativi possibili chi non mostra attaccamento alla vita dal giudizio insindacabile di chi, invece, sta per perderla. Eppure in Saw X, John Kramer è ancora vivo.

L'uomo ha da poco scoperto di avere il cancro confermando dunque che il nono film della saga di Saw è ambientato tra Saw e Saw II, portando così lo spettatore a conoscere tutti gli step della malattia di Kramer fino alla sua morte. La scomparsa dell'antagonista principale, spesso, porta un franchise ha perdere il motore dell'intero progetto: nel caso di Kramer è successo piuttosto presto nella saga e sembrerebbe che sia stata una decisione su cui i produttori, esecutivi Mark Burg e Oren Koules, vorrebbero tornare indietro: "Se dovessi trovarmi di nuovo davanti a questa scelta, forse non ucciderei Tobin Bell in Saw III - ha detto Burg a IndieWire - potrebbe essere stato un errore".

Che dopo Bell, altre star siano pronte a tornare in Saw? Sul futuro di Saw, però, al momento non ci sono sviluppi concreti ma ritrovarci di nuovo dinanzi al burattinaio più bravo a destreggiarsi tra i fili della morte potrebbe essere un punto importante per il franchise: "Abbiamo lasciato il finale aperto, vogliamo vedere cosa accadrà dopo il 2 ottobre (data di uscita del film in USA ndr)", rivela Burg.

Saw X arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 ottobre: se siete curiosi potete dare un'occhiata alle prime reazioni al nuovo film della saga di Saw.