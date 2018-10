Ubisoft sta lavorando agli adattamenti di Child of Light e Werewolves Within

Stando a quanto riportato da Variety, Ubisoft è al lavoro su un adattamento cinematografico di Werewolves Within e su quello televisivo di Child of Light.

Entrambi gli adattamenti saranno prodotti dell'inaugurale Women's Film and Television Fellowship, un programma che è stato lanciato prima dell'estate appena conclusasi allo scopo di "promuovere le voci femminili nel settore dell'intrattenimento."

Mishna Wolff e Tasha Huo sono state le prime due candidate ad accettare il programma, che dà loro libero accesso alla biblioteca delle proprietà intellettuali di Ubisoft per potenziali adattamenti televisivi e/o cinematografici. Nel corso dei successivi sei mesi, le due hanno lavorato insieme a Danielle Kreinik, direttrice dello sviluppo televisivo di Ubisoft, e alla regista Margaret Boykin. Dopo che il programma si è concluso, entrambe hanno potuto presentare le loro idee alla Ubisoft Motion Pictures, che ha deciso di produrle.

Ora, Huo sta scrivendo il pilot per l'adattamento televisivo di Child of Light, mentre Wolff sta sceneggiando l'adattamento cinematografico di Werewolves Within. Secondo Huo, l'adattamento televisivo di Child of Light catturerà la stessa sensazione da "fiaba giocabile con una forte eroina femminile" che ha fatto la fortuna del videogame. Wolff, dal canto suo, ha dichiarato che l'adattamento cinematografico di Werewolves Within sarà una commedia horror live-action ambientata in una piccola città dove gli abitanti sono giudice, giuria e boia.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, quindi restate con noi per i prossimi aggiornamenti.