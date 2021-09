Tyler Rake è ancora vivo! Netflix svela il teaser del sequel con Chris Hemsworth

Oltre alla prima scena in anteprima di Red Notice e al trailer di The Sandman, durante TUDUM Netflix ha svelato anche il primo teaser di Tyler Rake 2, sequel dell'acclamato film d'azione con protagonista Chris Hemsworth.

Si, Tyler Rake è ancora vivo e sta tornando ufficialmente su Netflix: il film d'azione con Chris Hemsworth ha battuto ogni record su Netflix quando è stato rilasciato nel 2020, e già il finale del primo episodio lasciava ampio spazio di manovra per un eventuale secondo capitolo. Ora il progetto è stato annunciato ufficialmente durante l'evento di streaming TUDUM di Netflix, con Chris Hemsworth che è intervenuto in collegamento per confermare il nuovo progetto. Potete vedere il primo teaser all'interno dell'articolo.

La star del Marvel Universe riprenderà il ruolo di Tyler Rake, ancora co-scritto e co-prodotto dai registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony e diretto dal coordinatore degli stunt Sam Hargrave, che tornerà alla regia dopo aver debuttato proprio col primo capitolo. Non si sa ancora quando Netflix ha pianificato di rilasciare Tyler Rake 2, ma secondo quanto dichiarato da Chris Hemsworth durante il suo collegamento il cast e la troupe intendono iniziare la produzione il prima possibile: l'attore ha spiegato che, se siete rimasti impressionati dal primo capitolo, "aspettate di vedere cosa abbiamo combinato io e Sam per il nuovo episodio".

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.