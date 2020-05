Tyler Rake, ecco il trucco di Chris Hemsworth per quel volo spettacolare

Uno dei motivi del successo di Tyler Rake, film prodotto dai fratelli Russo arrivato su Netflix nelle scorse settimane, è sicuramente il realismo delle scene d'azione. Guardando i movimenti più spettacolari, molto spesso ci si chiede come abbiano fatto gli attori, in primis Chris Hemsworth, a non farsi male sul serio.

Naturalmente il trucco c'è, e ne hanno parlato recentemente lo stesso Hemsworth e il regista Sam Hargrave sul canale YouTube di Netflix. In particolare, i due si sono soffermati su una scena di Tyler Rake (titolo originale Extraction) in cui il protagonista cade da una rampa di scale.

"C'è una ragione per cui esistono gli stuntman. Devi buttarti di sotto, potresti farti del male. Per la maggior parte del tempo, il pavimento era imbottito. Così, invece di dover nascondere protezioni per i gomiti o cadere in modo gentile per proteggerti, puoi fare di tutto senza preoccuparti più di tanto."

Chris Hemsworth non ha riportato un graffio, e nelle immagini del film quel pavimento ha un aspetto normalissimo. Si tratta quindi di un trucco efficacissimo, e d'altra parte l'attore ha una certa esperienza con le acrobazie spericolate interpretando Thor nel Marvel Cinematic Universe. Salvo rari casi, non è solito utilizzare stuntman e si dice che le sue stesse controfigure debbano allenarsi molto per stare al passo con lui.

Tutto questo lavoro ha fatto bene al film, dal momento che la pellicola di Sam Hargrave ha ottenuto un record di visualizzazioni su Netflix e che è stato già ufficializzato il sequel di Tyler Rake.