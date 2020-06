Tyler Rake: il trailer low-budget che ha sbalordito Chris Hemsworth e fratelli Russo

Tyler Rake ha lasciato senza parole tantissimi fan dei fratelli Russo e di Chris Hemsworth, tanto che in Nigeria hanno deciso di realizzare una versione low-budget del trailer targato Netflix. E se vi dicessimo che la "nuova versione" ha lasciato senza parole persino i registi di Endgame?

Il video è stato realizzato dal giovane filmmaker nigeriano Ikorodu Bois, che è riuscito a ricreare alcune delle scene d'azione salienti utilizzando semplici oggetti quotidiani: ecco allora che le scope diventano pericolosissime armi, le carriole ruggenti auto sportive e le lattine fucili di precisione.

Ciò che lascia stupefatti è soprattutto il ritmo delle scene d'azione, incredibilmente simile a quello concepito da Sam Hargrave, ma è soprattutto l'inventiva a farla da padrone e in tutta risposta regista, produttori esecutivi e persino il protagonista hanno condiviso il trailer sui propri profili social.

"Un enorme applauso a questi incredibili filmmaker per aver ricreato il trailer di Tyler Rake secondo per secondo. Credo che la vostra versione sia addirittura meglio dell'originale!", ha scritto Hemsworth, mentre Hargrave ha persino aggiunto il video nella descrizione in bio del suo profilo Twitter.

Troverete il fantastico trailer in calce, mentre per altre curiosità sul film vi rimandiamo alle origini dei personaggi di Hemsworth e David Harbour e al making of di una delle scene più incredibili di Tyler Rake.