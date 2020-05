Tyler Rake, svelate le origini dei personaggi di Chris Hemsworth e David Harbour

Nel corso di una regista con Collider, il regista Sam Hargrave ha parlato delle backstory dei personaggi che le star Chris Hemsworth e David Harbour hanno interpretato nel popolarissimo film action Tyler Rake.

L'ex stunt dei Marvel Studios, che col film Netflix ha debuttato alla regia, ha spiegato che per il film sono state create delle storie approfondite per i personaggi di Harbour e Hemsworth, anche in vista di eventuali prequel o sequel, e nell'intervista ha spiegato come si sono allenati insieme formando delle abilità simili ma anche come, alla fine, scelsero direzioni diverse.

"Abbiamo discusso approfonditamente del loro passato, delle loro backstory, tenendo aperte le porte per dei prequel o dei sequel nel caso in cui a Netflix fosse piaciuto questo film: in sostanza, anche se non ne parliamo troppo in questo film, gli attori sapevano che i loro personaggi avevano un trascorso significativo, sono cresciuti insieme e hanno trascorso diverso tempo insieme, non solo nella carriera militare ma anche al di fuori, nel settore privato. Le loro abilità sono molto simili ma li hanno portati a prendere strade diverse, col personaggio di David che ad un certo punto si è ritagliato una vita sua separandosi da quello di Chris. Ma le loro abilità si completano in un certo senso."

Ricordiamo che Tyler Rake tornerà nel sequel Netflix già annunciato, anche se al momento non è chiaro se si tratterà di un sequel o di un prequel:

