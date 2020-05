Tyler Rake, il sequel è ufficiale su Netflix: scoprite tutti i dettagli!

A pochi giorni dal record di visualizzazioni che Tyler Rake ha stabilito sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ecco che la compagnia ufficializza il sequel dell'action dei fratelli Russo con protagonista Chris Hemsworth.

Come riportato da Deadline, infatti, il co-produttore e sceneggiatore del film Joe Russo ha firmato un accordo per scrivere un'altra puntata del film, con la AGBO, la compagnia gestita dai Russo, ancora coinvolta per la produzione del film: attualmente né il regista Sam Hargrave - coordinatore degli stunt per diversi film Marvel Studios, inclusi quelli dei Russo - né il protagonista Chris Hemsworth hanno firmato per tornare nei rispettivi ruoli, dato che i loro contratti saranno proposti da Netflix solo quando la nuova sceneggiatura sarà pronta.

"L'accordo è chiuso per me per scrivere Tyler Rake 2, e siamo nelle fasi iniziali di ciò che la storia può essere", ha detto Russo a Deadline. "Non abbiamo ancora deciso se la storia andrà avanti o indietro nel tempo rispetto agli eventi del primo film. Abbiamo lasciato un grande finale aperto che lascia punti interrogativi per il pubblico".

"C'è sempre stato un semplice impulso alla storia, un'esecuzione balistica dell'azione in cui si prende un personaggio danneggiato che ha commesso un grave errore in passato e gli si dà una possibilità di redenzione che però potrebbe essere fatale", ha detto Joe Russo. "La chiave era che avevamo bisogno di un regista d'azione muscoloso come Sam che diventasse la principale forza creativa nell'esecuzione dell'azione". Il co-regista di Avengers: Endgame ha concluso dicendo che si aspetta che Hargrave tornerà per dirigere il nuovo film.

