Tyler Rake: i Russo riflettono sul successo del film Netflix con Chris Hemsworth

Anthony e Joe Russo stanno vivendo un altro incredibile successo di pubblico dopo lo straordinario risultato di Aveners: Endgame. Stiamo parlando di Tyler Rake, il film Netflix con Chris Hemsworth che stando alla Top 10 della piattaforma è uno tra i film più visti dagli abbonati. I due hanno quindi parlato di questo risultato...

I Russo sono produttori esecutivi della pellicola diretta da Sam Hargrave, con Joe Russo che è anche accreditato come sceneggiatore. Entrambi hanno concesso un'intervista a Collider per parlare del successo del film: "E' interessante perché loro non fanno molte proiezioni, per quanto riguarda le statistiche. Sono molto gelosi dei loro dati, il ché è una cosa buona perché in questo modo non puoi deluderli e non puoi far alzare le aspettative. Quindi sono contento su questo fattore come regista, non c'è motlo che possa farti alzare o abbassare le speranze in merito", ha detto Joe Russo.

"Si tratta solo di performance - ha continuato - dopo non ti resta che scoprire come è andato. Quando pensi alla mole di gente e quindi la paragoni ai risultati al box-office, è l'equivalente di un film che ha registrato oltre un miliardo di dollari sul mercato. Ma è un'impressione significativa sul pubblico".

Anthony Russo ha quindi aggiunto: "A volte è molto difficile parlare di box-office perché ci sono numerosi fattori esterni che intervengono. Quei numeri vengono comunicati per avere una narrativa oggettiva comune del pubblico, ma Netflix non si comporta in quel modo, quindi in questo senso è un po' più complicato. Però alla fine sappiamo che si è trattato di un successo per Netflix. E come diceva Joe, lascia un'impressione sul pubblico. E' stato tutto molto bello, un onore avere questa opportunità e per la piattaforma, perché alla fine riguarda solo la capacità di poter raggiungere il pubblico".