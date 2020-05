Tyler Rake, la moglie di Chris Hemsworth sul film: 'È come il mio matrimonio'

Tyler Rake è un record per Netflix e sembra davvero che nessuno se lo sia lasciato sfuggire. Neanche moglie di Chris Hemsworth, che non ha esitato a paragonare il film al suo matrimonio con l'attore.

"Extraction. È un po' come essere sposate con Chris. Questo film è pieno di azione, incentrato sull'adrenalina e ha tanto cuore. Uno dei miei film preferiti tra quelli che ha fatto. Dateci un'occhiata su Netflix", scrive Elsa Patacky su Instagram, allegando un video del film.

Possiamo immaginare che avere al proprio fianco un tipo come Hemsworth debba essere decisamente divertente e sicuramente le parole della moglie faranno invidia alle molte fan dell'attore. Purtroppo per loro, il buon Chris sembra essere felicemente sposato e ha persino deciso di trasferirsi in Australia, lontano da Hollywood, per trascorrere più tempo con la famiglia.

Certo, il loro matrimonio deve essere davvero esplosivo se Patecky lo paragona ad un film di azione in cui succede di tutto. Speriamo solo che non sia così impegnativo per Hemsworth, visto che nel film deve combattere contro organizzazioni criminali che lo vogliono morto, pur di portare a termine la missione.

Intanto è arrivata la conferma ufficiale da parte di Joe Russo, sceneggiatore del film: il sequel di Tyler Rake si farà.