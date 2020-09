Tyler Rake, guardate Chris Hemsworth riempirvi di complimenti in questo video di Netflix

Sapete cosa può rendere migliore una giornata che non si prospetta delle più entusiasmanti? Un video in cui l'interprete di Tyler Rake Chris Hemsworth ci riempie di complimenti e incoraggiamenti.

"Hey tu! Si, proprio tu. Oggi è il tuo giorno" attacca l'attore australiano nel divertente video che trovate anche in calce alla notizia "Puoi farcela. Ignora chiunque ti dica il contrario, perché tu sei sensazionale".

"L'unica cosa più bella del tuo sorriso è la tua personalità. Sì, l'ho detto" continua poi, elargendo apprezzamenti ed esortazioni a profusione "Sei più che capace di conquistare il mondo, sì, il mondo intero. E a proposito del mondo, sai che è un posto migliore perché ci sei tu?".

"Voglio dire, tua madre non la smette di vantarsi di te. I cani ti adorano. Sei forte, pieno/a di fiduicia, carismatico/a, il pacchetto completo. Su una scala da 1 a 10 tu sei un 11. Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Sei dannatamente brillante. Non dimenticartelo, ok? Non farlo" implora, e conclude cin grande stile "Affronta a testa alta la giornata, e ricordati una cosa: sono orgoglioso di te. Sono così orgoglioso di te".

Il video sarà anche ideato per promuovere la pellicola prodotta dalla piattaforma streaming che ha come protagonista proprio Hemsworth (da notare anche la risposta dell'altro account ufficiali della compagnia), e che visto il successo riscosso presto avrà anche un sequel, ma c'è da dire che Netflix sa proprio come strappare un sorriso ai suoi abbonati, non trovate?