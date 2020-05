Tyler Rake: l'easter egg su Thor che sicuramente vi è sfuggito

Quello di Tyler Rake è stato un ruolo per Chris Hemsworth per emanciparsi dall'Universo Cinematografico Marvel per un momento e intraprendere la strada dell'action movie puro lanciando una sorta di sfida ad altri attori nello stesso settore, su tutti il John Wick di Keanu Reeves; tuttavia, Thor non è assente dalla pellicola Netflix...

Il film infatti conterrebbe un riferimento al dio del tuono della Marvel intepretato proprio da Hemsworth nel corso di questi ultimi nove anni di Universo Cinematografico Marvel e ad accorgersene è stato un utente di Reddit: "Nel film Tyler Rake Chris Hemsworth recita nei panni di un mercenario. A un certo punto si toglie la maglietta e rivela così un piccolo tatuaggio sulla schiena molto simile all'Helm of Awe (pentagramma magico islandese) o al Viking Compass. Si tratta di un collegamento al dio norreno Thor nonché un simbolo che dovrebbe proteggere i guerrieri in battaglia".

Insomma, Joe Russo - che ha scritto la pellicola - e Hemsworth hanno trovato comunque il modo di omaggiare il personaggio di Thor anche nel film Netfllix, che a quanto pare è stato uno dei film più visti sulla piattaforma e di cui è già in lavorazione un sequel; proprio sul finale, infatti, veniva suggerito che il personaggio di Tyler Rake era in qualche modo sopravvissuto spianando quindi la strada a un seguito più che prevedibile.

Chris Hemsworth tornerà nei panni del dio del tuono nell'annunciato Thor: Love and Thunder, diretto ancora da Taika Waititi e dove ritoverà al suo fianco Natalie Portman; non sappiamo se il personaggio comparirà anche nell'atteso Guardiani della Galassia Vol.3, come lasciava intendere il finale di Avengers: Endgame.

