Tyler Rake, Chris Hemsworth ringrazia i fan per il successo del film su Netflix

Pochi giorni fa Netflix ha diffuso insolitamente la classifica dei dieci film più visti sulla piattaforma streaming e al primo posto si è classificato Tyler Rake, action movie scritto e prodotto da Joe Russo con protagonista Chris Hemsworth. Con oltre 99 milioni di visualizzazioni il film si è preso lo scettro di film originale più visto di sempre.

"Non posso ringraziare abbastanza tutti per il continuo supporto a Tyler Rake! Continua ad andare forte ed è saldo al numero 1 dei film più grandi di Netflix di sempre! Ragazzi siete i migliori!" ha scritto Hemsworth in un post su Instagram.

Tyler Rake ha davvero scavato un solco tra il primo posto e il resto della classica. Basti pensare che Bird Box, posizionato al secondo posto, ha fatto registrare ben 10 milioni di visualizzazioni in meno.



Si parla già di un sequel che vedrà ancora una volta Joe Russo nelle vesti di autore e produttore del film. Non è ancora ufficiale al momento il ritorno di Chris Hemsworth e del regista Sam Hargrave.

Tyler Rake racconta la storia di un ex soldato dell'esercito (Chris Hemsworth) riciclatosi mercenario e impegnato in missioni al limite delle possibilità umane.

La prossima missione riguarda il figlio di un boss della malavita indiana, rapito da una banda di narcotrafficanti rivali. Tyler Rake entrerà in azione per salvare il figlio del boss ma sarà perennemente tormentato dal suo passato.

Su Everyeye trovate la recensione di Tyler Rake e il trailer low-budget che ha stupito Hemsworth e Joe Russo.