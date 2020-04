Tyler Rake: Chris Hemsworth mostra i muscoli in un'esaltante anteprima

In attesa del suo approdo su Netflix previsto per la fine della prossima settimana, il regista dell'atteso e intrigante Tyler Rake (in originale Extraction) con protagonista Chris Hemsworth ha condiviso in anteprima via social - Instagram per la precisione - una prima clip dell'action-thriller prodotto dai fratelli Russo.

Non c'è che dire: se questo è uno dei biglietti di presentazione del film, siamo davvero convinti. Essendo un titolo ad alto tasso d'azione, ovvio che il primo filmato sia dedicato a uno scontro, per altro davvero muscolare. A dirigere troviamo Sam Hargrave, stunt coordinator di Avengers: Endgame e Captain America: Civil War e dunque stretto collaboratore dei Russo.



La sua esperienza nelle coreografie e qualche input dei due autori sul piano registico e di costruzione della scena sembrano aver fatto miracoli, almeno in contesto combattimenti, dato che come si può tranquillamente ammirare nella clip lo scontro è energico, ragionato, centrato sulle parti e con pochi tagli di montaggio. Un coltello, due avversari e tante mazzate.



Tyler Rake è atteso su Netflix il prossimo 24 aprile. Nel cast del film anche David Harbour, Derek Luke e Pankaj Tripathi. Cosa ne pensate? Vi ha esaltato la clip? Curiosi di vedere il titolo originale della piattaforma?



