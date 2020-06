Tyler Rake e Atomica Bionda: il produttore accusato di abusi sessuali. Parlano le vittime

Il movimento Me Too continua a mietere vittime ad Hollywood e stavolta al centro del mirino c'è David Guillod, produttore esecutivo di Tyler Rake e di Atomica Bionda. Nelle ultime ore numerose attrici hanno sporto denuncia contro il gigante del cinema e adesso saranno i giudici a valutare il caso.

Le accuse sono state portate davanti la corte dall'ufficio del procuratore di Santa Barbara, California, ma i legali di Guillod, e lo stesso accusato, non hanno ancora commentato la vicenda se non affermando che il produttore "ha pienamente collaborato in ogni istante con le forse dell'ordine" e che si è più volte dichiarato innocente.

"Il signor Guillod è stato diffamato per otto anni senza avere l'opportunità di esaminare sotto giuramento i suoi accusatori. La giustizia è raramente rapida e spesso non è facile, ma il signor Guillod non vede l'ora di riabilitare il suo nome nel luogo preposto", ha dichiarato un portavoce del produttore.

La prima accusa risale infatti al 2012, quando l'attrice Jessica Barth, di cui al tempo era l'agente, aveva denunciato atteggiamenti e comportamenti violenti da parte di Guillod: secondo quanto rivelato le accuse caddero di lì a poco in seguito alle minacce ricevute.

Il nome di Guillod spunta di nuovo nel 2017 grazie all'ondata di denunce sollevate dal Me Too: i quell'occasione la stessa Barth dichiara di essere uscita a cena con Guillod e di essere stata stuprata proprio in quell'occasione. In poco tempo altre tre donne hanno denunciato episodi simili.

Tra il 2017 e il 2018 accuse e testimonianze sono state raccolte e adesso la prima udienza è alle porte: da quando lo scandalo è venuto alla luce Guillod si è dimesso dal ruolo di amministrate delegato della Primary Wave Entertainment e ha perso molti dei suoi clienti tra cui Gina Rodriguez, Kristin Chenoweth e Paula Patton.