Tyler Rake 3, vedremo il sequel su Netflix con Chris Hemsworth?

Netflix con Tyler Rake sembra aver trovato la propria saga action contemporanea. Dopo il primo capitolo e l'uscita del secondo film allora quando potremo vedere il terzo con protagonista Chris Hemsworth? Cerchiamo di capirlo assieme.

Bisogna intanto dire che Tyler Rake 2 ha dominato Netflix alla sua uscita, quindi era quasi inevitabile che la Grande N decidesse di proseguire con la saga capitanata dal Thor del Marvel Cinematic Universe.

E infatti al TUDUM di quest'anno Netflix ha annunciato Tyler Rake 3, valorizzando quindi un prodotto che ha davvero fatto numeri altissimi per la piattaforma e che potrebbe portarne altrettanti nelle sue iterazioni future. Ma quindi, esattamente, quando potremmo vederlo?

Intanto il regista dei primi due capitoli, Sam Hargrave, ha detto che il franchise di Tyler Rake (Extraction in originale) ha tantissimo spazio per espandersi, con vari altri elementi da esplorare. Questo non solo per quanto riguarda il terzo capitolo, ma anche per eventuali spin-off.

Ma facendo un rapido calcolo sulle date, Tyler Rake 2 è uscito circa tre anni dopo il primo capitolo, perciò se il team manterrà gli stessi ritmi è probabile che potremmo vedere Tyler Rake 3 nel 2026. Anzi, magari anche prima, dato che gli anni tra primo e secondo capitolo erano quelli del Covid che hanno quindi rallentato molto la produzione.

C'è poi ovviamente la questione di Thor 5 e come gli impegni di Chris Hemsworth sul set della Marvel potrebbero cozzare con quelli di Tyler Rake 3. In base a questi incastri quindi potremmo vedere il film quasi sicuramente nel 2023, magari in estate, oppure anche prima.

E voi quanto aspettate Tyler Rake 3? Vi erano piaciuti i primi due film? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!