Tyler Rake 2: trama ufficiale e primo sguardo al nuovo action Netflix con Chris Hemsworth

Grandi novità da Netflix a TUDUM: dopo il trailer di Enola Holmes e le prime immagini di Heart of Stone, nel corso dell'evento è arrivato anche un primo sguardo a Tyler Rake 2, l'attesissimo action con protagonista Chris Hemsworth.

La star del Marvel Cinematic Universe, interprete del Dio del Tuono Thor, riunirà le forze al regista Sam Hargrave per il secondo capitolo della saga di Tyler Rake, che arriverà nel 2023. Una data precisa sarà comunicata prossimamente.

Nel film, le acrobazie sullo schermo promettono di essere stupefacenti quanto gli enormi preparativi dietro le quinte per poterle girare. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l'australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali: ad attenderlo però c'è una nuova pericolosa missione, salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.

Sam Hargrave torna a lavorare in una produzione AGBO di Joe e Anthony Russo, con la sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film, affiancata da Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

