Tyler Rake 2, terminate e riprese del sequel Netflix con Chris Hemsworth

Un'altra pellicola Netflix è sempre più vicina al debutto: le riprese di Tyler Rake 2 sono terminate, il che vuol dire che presto assisteremo al ritorno di Chris Hemsworth sul piccolo schermo.

È lo stesso attore a comunicarlo su Instagram.

"Le riprese di Extraction 2 sono terminate! Un altro film di Tyler Rake è andato. Questo franchise sta diventando davvero epico, e tutto questo è stato possibile solo grazie al sangue, al sudore, alle lacrime e alla passione del nostro incredibile cast e della nostra fantastica crew. Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio e speriamo in tanti altri ancora. Non vedi l'ora che possiate vedere questo film! @netflix @samhargrave @therussobrothers #extraction2" si legge nel post, che in allegato presenta anche un video in cui la star si rivolge a tutta la crew ringraziando tutti per il duro lavoro svolto in questi mesi.

Considerato il grande successo di Tyler Rake nel 2020, Netflix ci ha messo davvero poco ad annunciare ufficialmente un sequel per il film con Chris Hemsworth prodotto dai Fratelli Russo, e a dare inizio alla sua produzione (le riprese di Extraction 2 sono infatti iniziate lo scorso ottobre). Ora non resta che vedere se Tyler Rake 2 riuscirà a tenere il passo con il suo predecessore.