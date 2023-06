Tyler Rake 2 ha schiantato il Rotten Tomatoes del primo film: la saga Netflix migliora

Il trailer di Tyler Rake 2, nuovo film diretto da Sam Hargrave con protagonista Chris Hemsworth disponibile da oggi su Netflix, aveva anticipato una produzione ancora più adrenalinica e ambiziosa del capitolo originale, e i voti a quanto pare hanno voluto premiare lo sforzo.

Il confronto con il primo film, anche in quel caso scritto e prodotto dai fratelli Russo e uscito nel 2020, non regge da nessun punto di vista, dato che la critica ha promosso all'unanimità Tyler Rake 2, giudicandolo un sequel di gran lunga migliore del suo precedessore. Non a caso, al momento della stesura di questo articolo Tyler Rake 2 vanta voti migliori su Rotten Tomatoes rispetto a Tyler Rake, sia per quanto riguarda il punteggio della critica sia per quello del pubblico.

Il primo film ha un punteggio di critica del 67% e un punteggio del 70% da parte del pubblico, mentre con circa 50 recensioni pubblicate finora, Tyler Rake 2 è arrivato addirittura ad un 81% di giudizi positivi da parte della critica, spingendosi all'84% con i voti del pubblico. Insomma, la maggior parte di coloro che hanno visto il film sono d'accordo sul fatto che il franchise, con questo sequel, abbia fatto un grande passo avanti, specialmente nel modo di mutuare il linguaggio dei videogame per costruire grandi e lunghissime sequenze d'azione, a volte senza soluzione di continuità come nel caso del famoso piano sequenza (finto) di circa venti minuti.

Il film, lo ricordiamo, è disponibile ora in esclusiva su Netflix: per altri contenuti guardate il primo trailer di Tyler Rake 2.