Tyler Rake 2, Sam Hargrave sulle sequenze action:'Difficile creare scene sbalorditive'

Intervistato da CBR sul sequel del film Netflix Tyler Rake, il regista Sam Hargrave si è soffermato sulla difficoltà di creare sequenze action che possano davvero sbalordire il pubblico, nell'epoca di franchise come Mission: Impossibile e John Wick. Hargrave, a precisa domanda, ha articolato il suo pensiero sull'argomento.

"È molto difficile, quei film sono così belli. Sono un fanboy eccitato quando si tratta di franchise come Mission: Impossible e John Wick, perché i registi sono così talentuosi. Quello che han fatto sinora è spingere oltre il limite dell'action. È così avanti e magistrale che è difficile seguirlo. Sinceramente, so che non necessariamente batteremo i calci, i pugni e gli spari di John Wick. Non faremo il folle, selvaggio sky jump Tom Cruise. Non lo supereremo. Dipende dal punto di vista. Come riveli l'azione al pubblico? Come li prendi e li metti nella scena in maniera tale che sia diverso? [...] Molte delle mosse, coreografie e acrobazie che vengono eseguite sono simili a quei film. Stai soltanto cercando un modo per catturare il pubblico. Poi ogni tanto provi ad inserire mosse che forse non sono mai state fatte prima. In questo film Chris fa atterrare un elicottero su un treno in movimento" ha dichiarato Hargrave, che tempo fa ha spiegato perché è stato realizzato un sequel e non un prequel di Tyler Rake.



Nel primo Tyler Rake, Chris Hemsworth interpreta un ex soldato dell'esercito diventato mercenario, che deve liberare il figlio di un boss del narcotraffico indiano, rapito da un altro boss del crimine, finendo in mezzo ad una guerra tra gruppi di signori della droga.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Tyler Rake, prima di vedere il sequel su Netflix.