Tyler Rake 2: le riprese sono iniziate! Ecco il video pubblicato dal regista

Le riprese di Tyler Rake 2 (Extradictions in lingua originale) sono iniziate. A comunicarlo è Sam Hargrave, regista del film, con un post sul suo profilo Instagram. In molti si sono chiesti come continuerà il franchise di Tyler Rake, e sembra che avremo notizie dal set Netflix con Chris Hemsworth molto presto. Intanto ci accontentiamo di un video.

La produzione del sequel è stata un po' ritardata a causa della pandemia, ma sembra che ormai ci siamo. Tyler Rake è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González ed Eric Skillman, e il primo capitolo ha avuto un grande successo su Netflix nella settimana in cui debuttò nel 2020. Si stima che 90 milioni di famiglie abbiano visto il film entro un mese dalla sua uscita. Questo ha ovviamente portato il colosso dello streaming a dare subito il via a un sequel.

Come vediamo nelle prime immagini pubblicate su Instagram, che troverete in fondo all'articolo, Tyler fa un bel passo dal Bangladesh, dove si è recato nel primo film, alle innevate strade di Praga, dove si troverà adesso. Sembra proprio che Hemsworth dovrà fare i conti con delle temperature davvero basse, ma nel video pubblicato il regista assicura che le gelide ambientazioni sono "molto belle in camera".

Il film sarà prodotto dalla casa di produzione di Joe e Anthony Russo, la AGBO, e scritto da Joe stesso. Hargrave ha raccontato del futuro del franchise ai microfoni di Collide, ammettendo che si aspetta molto. Il regista spera di essere "il più coinvolto possibile", ma non vuole nemmeno "essere avido". "Ci sono tanti altri registi di grande talento là fuori che avrebbero una visione proprio unica e potrebbero portare qualcosa di nuovo al franchise, che sarei entusiasta di scoprire come fan. Speriamo di poter fare il secondo con lo stesso team e dare una base davvero solida al franchise. Però da qui mi piacerebbe vedere, da appassionato di cinema, altri giovani registi che, come ho già detto, possono alzare il livello dell'azione".

Un punto di vista davvero interessante il suo. Intanto vi lasciamo con il video pubblicato su Instagram, che troverete in calce all'articolo, e la nostra recensione di Tyler Rake!