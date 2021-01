Tyler Rake 2, il regista anticipa: 'Le scene d'azione saranno assurde'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Sam Hargrave ha anticipato qualche dettaglio circa il sequel di Tyler Rake, film campione di visualizzazioni su Netflix scritto da Joe Russo e interpretato da Chris Hemsworth. Per il nuovo capitolo delle avventure del mercenario ci sarà sicuramente un'escalation di scene action.

Le riprese del sequel di Tyler Rake dovrebbero avere inizio entro questo 2020, in quanto Joe Russo si sta ancora occupando di ultimare la sceneggiatura; alla domanda, se il film riuscirà a rispettare i tempi previsti, Hargrave ha risposto: "COVID permettendo, credo di sì. In questo momento è un po' il divertimento di tutti, ma stiamo andando avanti come se dovessimo iniziare le riprese in autunno. Joe [Russo] sta ancora finalizzando la sceneggiatura. Siamo tutti entusiasti di leggerla. Ho letto diverse stesure, ma sono entusiasta di leggere quello che ha consegnato. Non vediamo l'ora di tornare al lavoro e speriamo di portare un'altra avventura ricca di azione nell'universo di Tyler Rake".

La curiosità su che tipo di scene action vedremo nel sequel è alta e il regista ha provato ad anticipare alcuni dettagli in merito: "Ne abbiamo parlato a lungo. Sinceramente, cammino sempre per casa mia o giro per la città alla ricerca di modi per fare qualcosa di divertente o diverso con l'azione. Immagino sempre ci sia una telecamera dietro di me che mi segue e penso: 'In che modo sarebbe bello riprenderlo, oh questo sarebbe fantastico'. Quindi sto sempre catalogando e cercando di trovare modi diversi e divertenti per filmare l'azione e diverse scene d'azione che sarebbero fantastici. Joe e io ne abbiamo parlato molto, abbiamo lanciato alcune idee, le ho rimbalzate e sono a dir poco entusiasta della sfida".

Hargrave ha continuato: "La sfida di questi tipi di film d'azione è che mettono sempre alla prova i registi - incluso me - li costringono ad alzare l'asticella. Come si fa a farlo ancora con tutti i film simili che escono? Da quando è uscito Tyler Rake ne sono arrivati parecchi altri con quello stesso obiettivo e noi dovremo continuare a elevare il livello dell'azione".

Nell'attesa vi lasciamo alla recensione del primo Tyler Rake.