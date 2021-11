Tyler Rake 2, guardate questo trailer fanmade in attesa del nuovo film con Chris Hemsworth

Le riprese di Tyler Rake 2 sono iniziate, ma ci vorrà ancora tempo prima che il secondo capitolo della saga d'azione con Chris Hemsworth possa arrivare sugli schermi. Perché allora non ingannare l'attesa con questo trailer fanmade?

Gli abbonati Netflix hanno di che essere felici nei prossimi mesi, perché l'offerta della piattaforma è decisamente invitante: da Don't Look Up di Adam McKay al sequel di Knives Out, passando per Pinocchio di Guillermo Del Toro, ne avremo di cose da guardare da qui in avanti.

Quello che ancora non sappiamo, però, è quando a questa lista si aggiungerà anche Tyler Rake 2, sequel del fortunato film con protagonista Chris Hemsworth che tanto successo ha avuto al suo debutto su Netflix nel 2020, tanto da risultare uno dei film più visti di sempre sulla piattaforma. E visto che la fase di produzione della pellicola è appena partita, c'è da scommettere che non sarà comunque molto presto.

Per questo, cosa c'è di meglio di un trailer realizzato dai fan come quello che trovate anche in allegato al pezzo per intrattenerci nel frattempo?

Intanto vi ricordiamo che al nuovo film di Tyler Rake lavoreranno ancora i fratelli Russo, già tra i produttori e gli autori della storia del primo capitolo, e lo stesso Hemsworth ci ha promesso un sequel "più grande e cattivo del primo".