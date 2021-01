Tyler Rake 2, i fratelli Russo vogliono usare il modello Marvel per il franchise Netflix

Sebbene la loro esperienza nel Marvel Cinematic Universe sembri essere giunta a una naturale conclusione dopo lo spettacolare Avengers: Endgame, i fratelli Russo stanno facendo tesoro di quanto imparato nella loro militanza ai Marvel Studios per sviluppare narrativamente il franchise di Tyler Rake targato Netflix.

Lo ha rivelato il regista Sam Hargrave, impegnato nella pre-produzione di Tyler Rake 2 sempre con protagonista Chris Hemsworth. Ha infatti spiegato ai microfoni di Collider in una recente intervista:



"Penso che Joe e Anthony Russo, ma tutto l'intero team di AGBO, siano brillanti soprattutto in quel modello di costruzione di un universo in stile Marvel dove molti film si interconnettono tra di loro,, intersecando storie e personaggi. Stanno costruendo basandosi su questo modello anche l'Universo di Tyler Rake e ci sono tantissime opportunità per seguire diversi personaggi con cui gli spettatori hanno dimostrato affinità e di cui sembra vogliano sapere di più".



Quando inizieranno comunque le riprese del sequel? Alla domanda ha precedentemente risposto Joe Russo, rivelando:



"L'intenzione è quella di cominciare a girare il prossimo autunno, dunque nel tardo 2021. Chris è un attore davvero molto impegnato, quindi dobbiamo studiare al dettaglio la sua agenda impegni, ma l'obiettivo attuale, salvo grossi cambiamenti, resta questo".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Tyler Rake.

