Tyler Rake 2, ecco la data ufficiale d'inizio riprese del sequel Netflix

Si è tenuto nelle ultime ore il panel di Tyler Rake 2 al CCXP 2020, moderato per l'occasione da Steven Weintraub di Collider e che ha viso protagonisti i fratelli Russo, produttori del progetto Netflix diretto da Sam Hargrave e con protagonista l'amatissimo Chris Hemsworth nei panni del personaggio titolare.

È stato chiesto ai due registi e produttori quali fosse le intenzioni della loro etichetta, la AGBO Productions, sotto cui rientra proprio Tyler Rake 2, e in merito Joe Russo ha dichiarato: "Non voglio rivelare i nostri progetti futuri perché credo sia più intrigante sorprendere le persone, ma vi dirò questo: stiamo lavorando per costruire un universo di film che potrebbe anche esplorare alcuni dettagli del primo film e di alcuni suoi personaggi. Quindi sì, se siete interessati al personaggio di David Harbour, potreste rivederlo nel futuro del franchise di Tyler Rake".



Ma quando inizieranno veramente le riprese del sequel? Risponde sempre Joe Russo: "L'intenzione è quella di cominciare a girare il prossimo autunno, dunque nel tardo 2021. Chris è un attore davvero molto impegnato, quindi dobbiamo studiare al dettaglio la sua agenda impegni, ma l'obiettivo attuale, salvo grossi cambiamenti, resta questo".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Tyler Rake.

